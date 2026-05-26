В Архангельской области бизнесменов осудили за хищение средств фонда капремонта

Октябрьский районный суд Архангельской области вынес приговор двум предпринимателям по делу о хищении средств фонда капитального ремонта и субподрядных организаций. Один из фигурантов получил пять лет колонии общего режима, второй — шесть лет колонии строгого режима.

В Архангельске осудили похитивших средства фонда капремонта коммерсантов

Как сообщили в суде, Владимир Суханов признан виновным и приговорен к пяти годам лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Магомед Газдиев, ранее судимый и признанный рецидивистом, получил шесть лет колонии строгого режима и аналогичный штраф.

По данным прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа, осужденные, занимая руководящие должности в коммерческой организации, в 2022–2023 годах похитили более 22 млн рублей, выделенных фондом капремонта на ремонт многоквартирных домов в Котласе, Коряжме и Вилегодском районе.

Компания заключила с фондом пять контрактов на капитальный ремонт 26 домов. При этом работы в 16 домах так и не начались, в восьми были выполнены лишь частично, а полностью завершили ремонт только двух объектов. Следствие установило, что после получения авансов обвиняемые организовывали минимальный объем работ, создавая видимость исполнения обязательств.

Похищенные средства, по версии следствия, выводились на подконтрольные счета и использовались на нужды компании, не связанные с исполнением контрактов.

Осужденные вину не признали. Суд удовлетворил гражданские иски фонда капремонта и одного из субподрядчиков о возмещении ущерба. Также в доход государства конфисковано более 10 млн рублей, а арест на имущество фигурантов сохранен до исполнения приговора.

Матвей Николаев