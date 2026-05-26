В Казани открыли первый в Татарстане конгрессно-офисный центр класса «А», встроенный в креативный кластер ЦУМ. Новый объект объединит офисные пространства, площадки для мероприятий, галереи, мастерские, гастрозоны и центр профессий будущего в единой экосистеме, сообщила пресс-служба ЦУМа.

Общая площадь центра составит 23 тыс. кв. м. Внутри разместились конгресс-холл на 420 человек, четыре конференц-зала, переговорные комнаты, коворкинги, выставочное пространство площадью 2,2 тыс. кв. м и открытая терраса на крыше площадью 1,3 тыс. кв. м.

Одной из ключевых особенностей стало размещение иммерсивного пространства для профориентации школьников и молодежи с мультимедийными симуляторами и интерактивными зонами.

Анна Кайдалова