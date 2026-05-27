Бюджет Башкирии закончил четыре месяца с профицитом

По итогам четырех месяцев доходы бюджета Башкирии составили около 97,3 млрд, расходы – 93,9 млрд руб. Таким образом, следует из отчетности министерства финансов республики, профицит бюджета на 1 мая достиг примерно 3,4 млрд руб.

Доходная часть бюджета исполнена на 30,7%. На безвозмездные поступления пришлось 26,5 млрд руб. доходов, на собственные источники пополнения казны – 70,8 млрд руб. Исполнение расходной части составляет 27,6%.

К концу апреля 2025 года доходы были немногим меньше 87,6 млрд руб. (исполнение – 25,9%), расходы – около 94,3 млрд руб. (27,5% от плана).

Идэль Гумеров