Летние недели

Перед наступлением летнего сезона обращаемся к показам на неделях моды в Париже и Милане. Дизайнеры уже не первый сезон говорят, что цвета, принты и свободные силуэты — обязательная программа для летнего сезона. Надоевший бежевый отправляется на заслуженный отдых, сейчас главная ставка — на легкость во всем.

Пижамы и курортный гардероб

Этот тренд плавно перетекает из сезона в сезон, но в 2026 году он достигает своего пика. Дизайнеры предлагают носить вещи из спальни и пляжа как полноценную городскую одежду. Ключевой элемент — летний пижамный костюм: шелковые комплекты Dolce & Gabbana или свободные полосатые костюмы Dior и Saint Laurent предлагаются как элементы повседневного гардероба. Пижамы уже захватывали подиумы и стритстайл — в начале и середине 2010-х это был особенно популярный ход в мужской моде. А она, как известно, в первую очередь циклична.

Dolce & Gabbana Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images Saint Laurent Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images Dior Homme Фото: Giovanni Giannoni / WWD / Getty Images

Также стоит обратить внимание на пляжные мотивы: ансамбли из натуральных тканей в нейтральной и пастельной гамме, льняные брюки, шелковые поло, рубашки с отложным воротником и соломенные аксессуары (например, у Giorgio Armani и Paul Smith).

Emporio Armani Фото: Matteo Rossetti / Archivio Matteo Rossetti / Mondadori Portfolio / Getty Images Emporio Armani Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images Paul Smith Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Наследие преппи

Привычный академичный стиль обретает легкую небрежность (призма, ставшая особенно популярной в последние несколько лет) — это своего рода протест против жестких правил университетского дресс-кода. Рубашки навыпуск с непослушным воротником (Celine, Dior), галстуки с большим и легким узлом или развязанные вовсе (Boss), джемперы, небрежно наброшенные на плечи. Ключевые детали: полосатые и клубные галстуки, твидовые пиджаки (в прохладные дни, разумеется) и классические рубашки с асимметрично закатанными рукавами. Для вдохновения стоит обратиться к итальянской модной культуре Sprezzatura — нарочито расслабленный и небрежный подход, особенно к элементам формального гардероба.

Celine Фото: Estrop / Getty Images Dior Homme Фото: Giovanni Giannoni / WWD / Getty Images Boss Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Короткие шорты

Это, пожалуй, самый смелый тренд сезона — и самый стойкий: короткие шорты не теряют в популярности уже который год. Прошлогодние укороченные модели значительно прогрессировали, оголяя ноги до максимума. Ультракороткие шорты, которые доходят практически до верхней части бедра, стали настоящим хитом показов. Их носили с пиджаками и рубашками, создавая неожиданный контраст — примеры можно найти у Prada, Dior и Saint Laurent.

Dior Homme Фото: Giovanni Giannoni / WWD / Getty Images Prada Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images Saint Laurent Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images Prada Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Принты и отделка

В этом сезоне, что логично для лета, детали и принты призваны обращать внимание окружающих. Экспрессивная полоска во всех ее проявлениях — от традиционной до неоновой — доминирует на подиумах: ее можно увидеть на рубашках, брюках, куртках и даже в монохромных образах (Louis Vuitton, Prada, Saint Laurent). Главный цвет сезона — фиолетовый и его оттенки (сиреневый, индиго, баклажановый) — встречался у Emporio Armani и Saint Laurent. Особый фокус — на ручную работу: вышивка и кружево в мужских вещах больше не кажутся чем-то необычным, они добавляют глубину и фактуру даже самым простым силуэтам, как это делали Dolce & Gabbana и Dior.

Louis Vuitton Фото: Giovanni Giannoni / WWD / Getty Images Prada Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images Saint Laurent Фото: Giovanni Giannoni / WWD / Getty Images Dries Van Noten Фото: Giovanni Giannoni / WWD / Getty Images Giorgio Armani Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images Saint Laurent Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images Issey Miyake Фото: Dominque Maitre / WWD / Getty Images Dolce & Gabbana Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images Dior Homme Фото: Estrop / Getty Images Dries Van Noten Фото: Giovanni Giannoni / WWD / Getty Images

Многослойность и свободный силуэт

В летнюю жару дизайнеры, как ни странно, активно экспериментируют с многослойностью. Одежда свободного, дышащего кроя из легких и натуральных тканей (лен, хлопок и шелк) — основной принцип. Струящиеся, не сковывающие движения силуэты, техника наслоения — все это отлично работает даже в жару. Для смелых экспериментов — комбо футболки поверх рубашки с длинным рукавом. Для более консервативных, но ярких образов — однотонный лонгслив и контрастная полосатая рубашка. За вдохновением — к Dior Джонатана Андерсона и Issey Miyake.

Dior Homme Фото: Giovanni Giannoni / WWD / Getty Images Issey Miyake Фото: Dominque Maitre / WWD / Getty Images

Ключевые аксессуары

Мужская сумка стала обязательным атрибутом летних показов Dries Van Noten — причем как модели из кожи, так и варианты из ткани. Louis Vuitton, Prada и Auralee сделали ставку на сланцы и сандалии, но мы продолжаем настаивать, что открытая обувь для мужчин уместна на пляже и в прибрежных локациях, в городе все же стоит от нее отказаться. Хотя дизайнеры, наоборот, предлагают открытые модели именно в городском пространстве. Также летом стоит обзавестись аксессуарами с яркими деталями, например ремнями с крупными пряжками (Burberry, Gucci), большими солнцезащитными очками и шелковыми платками (Celine), а также шейными платками, легко повязанными под рубашкой.

Dries Van Noten Фото: Emily Malan / WWD / Getty Images Dries Van Noten Фото: Emily Malan / WWD / Getty Images Prada Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images Prada Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images Prada Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images Celine Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images Gucci Фото: Daniele Venturelli / Getty Images for Gucci Burberry Фото: Francisco Gomez de Villaboa / WWD / Getty Images Louis Vuitton Фото: Giovanni Giannoni / WWD / Getty Images Louis Vuitton Фото: Giovanni Giannoni / WWD / Getty Images Auralee Фото: Peter White / Getty Images Auralee Фото: Peter White / Getty Images Saint Laurent Фото: Aitor Rosas Sune / WWD / Getty Images Saint Laurent Фото: Aitor Rosas Sune / WWD / Getty Images Dolce & Gabbana Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Илья Петрук