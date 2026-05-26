Экс-директор института УрФУ Шурманов вышел из колонии

Бывшему директору института физической культуры, спорта и молодежной политики Уральского федерального университета (УрФУ) Евгению Шурманову изменили наказание на ограничение свободы, следует из данных картотеки Верхотурского районного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, в октябре 2024 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Евгения Шурманова к девяти годам колонии общего режима, признав его виновным в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). По версии обвинения, Евгений Шурманов в 2020-2021 годах вместе с сообщником похитил деньги из бюджета, которые предназначались для проведения соревнований по регби на Всероссийской Универсиаде. Общая сумма ущерба составила более 15 млн руб.

По словам источника «Ъ-Урал», деньги были похищены с помощью завышения стоимости проживания и питания спортсменов.

В 2025 году с Евгения Шурманова и экс-замдиректора ООО «Комплексные технологии связи» (КТС) Алексея Куварина взыскали 15,2 млн руб.

Артем Путилов