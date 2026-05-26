В Ульяновской области возбуждено шесть уголовных дел о незаконном вылове рыбы

По итогам завершившегося первого этапа оперативно-профилактического мероприятия «Путина-2026» на территории Ульяновской области полицейскими возбуждено шесть уголовных дел, сообщила во вторник пресс-служба регионального УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Как пояснили в УМВД, первый этап операции «Путина-2026» был связан с запретом на вылов рыбы в период нереста. При этом мероприятия проводятся не только по берегам рек и озер. Сотрудники полиции выходят непосредственно на воду с использованием ведомственных катеров, находящихся на вооружении отделов внутренних дел, а также маломерных судов МЧС. Полицейскими изымаются плавсредства, сети, другие запрещенные орудия лова. В мероприятиях совместно с ульяновскими полицейскими участвуют сотрудники регионального управления ФСБ России.

Как отмечают в полиции, уголовные дела возбуждены по факту незаконного вылова водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба, в местах нереста, на особо охраняемых природных территориях, с применением плавсредств и запрещенных орудий лова (п. «а», «б», «в» и «г» ч. 1 ст. 256 УК РФ, до двух лет лишения свободы).

Кроме того, отмечают в полиции, также возбуждено 47 административных дел по фактам нарушений правил рыболовства (ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ, штраф до 5 тыс. руб. для физлиц с конфискацией судна, орудий добычи). По данным УМВД, у браконьеров изъято 26 орудий лова и три плавсредства, а также 2766 единиц разных сортов рыбы.

В полиции поясняют, что руководствуются сроками запретов, оговоренными приказом Минсельхоза России от 13 октября 2022 года №695 «Об утверждении правил рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна» (с изменениями от 11 марта 2025 года). Согласно этому приказу, в связи с весенним нерестом в 2026 году в Ульяновской области, к примеру, запрещен вылов рыбы на реке Суре (включая удочки) — с момента распадения льда до 10 июня; на Куйбышевском водохранилище и впадающих в него реках — с 25 апреля по 5 июня (исключение — одна поплавочная или донная удочка с берега с общим количеством крючков не более двух у одного рыбака); с 10 мая по 10 июня — запрет на вылов леща во всех водоемах региона; с 25 апреля по 15 июня — запрет на вылов сазана во всех водоемах Ульяновской области.

В 2025 году по итогам всех этапов аналогичных мероприятий было составлено 149 административных протоколов о нарушении правил вылова рыбы, возбуждено 14 уголовных дел.

Сергей Титов, Ульяновск