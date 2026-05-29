Ozon fresh запустил быструю доставку в Нижнем Новгороде

Теперь жители Поволжья могут воспользоваться доставкой продуктов и других товаров за 15-30 минут. До конца лета 2026 года в Нижнем Новгороде откроется более 10 точек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ozon fresh Фото: Ozon fresh

Первый запуск Ozon fresh в регионе обеспечивается благодаря развитию собственной сети дарксторов — локальных мини-складов. Каждый такой объект укомплектован наиболее востребованным ассортиментом из 6 000 товарных позиций, что максимально сокращает путь заказа до покупателя. В ассортименте быстрой доставки — не только свежие продукты, но и широкий выбор готовых блюд. Жители Нижнего Новгорода смогут попробовать традиционные позиции русской кухни, трендовые азиатские снеки, а также блюда собственного бренда Ozon fresh.

Масштабирование инфраструктуры

В 2026 году Ozon fresh продолжит расширять зону охвата быстрой доставки. Ранее сервис уже запустил аналогичный формат в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также на юге России — в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Сочи уже работают более 35 локаций.

«Последовательному усилению лидерских позиций Ozon fresh способствует масштабирование бизнеса и выход в новые регионы присутствия с еще более высоким темпом. Запуск быстрой доставки в Нижнем Новгороде — стратегический шаг, который закрепляет за нами статус одного из самых быстрорастущих игроков на рынке e-grocery. Мы инвестируем в инфраструктуру, развиваем сеть дарксторов и формируем новый стандарт скорости, чтобы в ближайшей перспективе стать безусловным лидером в сегменте быстрой доставки продуктов в России», — комментирует Алексей Подъяпольский, директор по маркетингу сервиса Ozon fresh.