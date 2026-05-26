В Ленобласти рассказали о резервных днях ЕГЭ на случай ЧП

Первый заместитель председателя Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Антон Горшков на пресс-конференции в ТАСС разъяснил порядок действий при возникновении внештатной ситуации во время государственной итоговой аттестации. Если форс-мажор не удается устранить в установленные временные рамки и он затрагивает весь пункт проведения экзамена, результаты аннулируются, а школьники сдают экзамен заново в резервные дни.

Конкретные временные лимиты для устранения сбоев не уточняются

Конкретные временные лимиты для устранения сбоев не уточняются

«Если внештатная ситуация ликвидируется в эти временные рамки, экзамен продолжается. Если выходим за временные рамки, экзамен прекращается, делаются соответствующие отметки в бланках самих детей, и далее дети выходят на резервные дни. Результаты этого дня аннулируются»,— пояснил господин Горшков.

Конкретные временные лимиты для устранения сбоев не уточняются.

Кирилл Конторщиков