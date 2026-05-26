В Татарстане 1,8 тысячи тонн пшеницы не прошли проверку качества
В Татарстане с 5 по 20 мая в лаборатории исследовали образцы 24 партий пшеницы общим объемом более 1,8 тыс. тонн. В них специалисты выявили нарушения качества, сообщила пресс-служба филиала ФГБУ «ЦОК АПК».
В образцах выявили затхлый запах, несвойственный здоровому зерну, а также так называемую «крошащуюся» клейковину.
Как пояснили в лаборатории, такая клейковина считается дефектной: она не формируется в шарик и не поддается оценке качества с помощью специальных приборов. Причинами дефекта могут быть засуха, дождливая погода, болезни зерна, вредители, нарушение условий хранения или слишком высокая температура сушки.
Информацию о выявленных нарушениях направили в управление Россельхознадзора по Татарстану.
Пшеницу урожая 2025 года, выращенную в соседнем регионе, закупало татарстанское предприятие.