В Татарстане с 5 по 20 мая в лаборатории исследовали образцы 24 партий пшеницы общим объемом более 1,8 тыс. тонн. В них специалисты выявили нарушения качества, сообщила пресс-служба филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ В Татарстане 1,8 тысячи тонн пшеницы не прошли проверку качества

В образцах выявили затхлый запах, несвойственный здоровому зерну, а также так называемую «крошащуюся» клейковину.

Как пояснили в лаборатории, такая клейковина считается дефектной: она не формируется в шарик и не поддается оценке качества с помощью специальных приборов. Причинами дефекта могут быть засуха, дождливая погода, болезни зерна, вредители, нарушение условий хранения или слишком высокая температура сушки.

Информацию о выявленных нарушениях направили в управление Россельхознадзора по Татарстану.

Пшеницу урожая 2025 года, выращенную в соседнем регионе, закупало татарстанское предприятие.

Анна Кайдалова