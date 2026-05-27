Эндоскопам нашли аналоги

Антимонопольщики признали законным аукцион на поставку эндоскопов в больницы Башкирии общей стоимостью более 50 млн руб., отклонив жалобу предпринимателя на организаторов процедуры. В жалобе говорилось, техзадание на закупку отсекает от участия в торгах любую модель российской аппаратуры из реестра радиоэлектронной продукции. По мнению заявителя, торги были заточены под иностранные товары более низкого качества и по завышенной цене. Управление ФАС по Башкирии жалобу отклонило. Эксперты считают, что ведомство оставило некоторые доводы без внимания, и полагают системной проблему формирования техзаданий под иностранного производителя при закупке медоборудования.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ По мнению УФАС, заказчик вправе сам определять характеристики нужного ему товара

Управление Федеральной антимонопольной службы по Башкирии не нашло нарушений в электронном аукционе, на котором Управление материально-технического обеспечения регионального министерства здравоохранения (Техобеспечение) за 50,7 млн руб. выбрало поставщика эндоскопов для больниц республики.

В конце апреля Техобеспечение объявило закупку четырех колоноскопических и гастроскопических систем эндоскопической визуализации, оборудование будет поставлено в городские больницы Сибая, Стерлитамака и Кумертау и в Ишимбайскую центральную районную больницу. Контракт профинансирует республиканский бюджет, в том числе за счет федеральной субсидии по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

Характеристики товаров не позволяют найти требуемое оборудование на отечественном рынке, говорится в закупочной документации. Об отсутствии необходимых эндоскопов в реестре российской продукции заказчик уведомил федеральное Министерство промышленности и торговли.

Итоги аукциона стали известны утром 12 мая. На участие в закупке была подана одна заявка, чей автор предложил поставить оборудование без снижения начальной цены. Однако по требованию Управления Федеральной антимонопольной службы по Башкирии процедура была приостановлена, так как на действия организаторов торгов, по данным портала госзакупок, пожаловался предприниматель Алексей Кравченко, руководитель компании «Госфарм».

По данным «СПАРК-Интерфакс», господин Кравченко занимается поставками медицинского оборудования (от расходных материалов и ЭКГ-аппаратов до УЗИ-аппаратов премиум-класса) в учреждения здравоохранения разных регионов страны. Портфель государственных контрактов с больницами достигает 82 млн руб.

Из жалобы следовало, что техническое задание на поставку оборудования якобы было сформировано таким образом, что под него не подходит ни единая модель российских товаров из реестров радиоэлектронной продукции, хотя на рынке есть аналогичные аппараты.

«В едином реестре российской радиоэлектронной продукции зарегистрировано оборудование, соответствующее тому же классу (функциональному назначению) радиоэлектронной продукции, что и радиоэлектронная продукция, планируемая к закупке», — говорится в письме в адрес ФАС. Заявитель обратил внимание, что в техническом задании указаны характеристики хуже, чем у оборудования, имеющегося в реестре радиоэлектронной продукции, и предположил, что описание соответствует только товарам иностранного производства более низкого качества, но по завышенной цене.

Дополнительно, полагает он, ограничивает конкуренцию смешение в одной процедуре разных видов товаров и программного обеспечения.

«По результатам торгов подана одна заявка, что подтверждает риторику об ограничении конкуренции», — подчеркивается в жалобе.

Заказчик волен сам определять параметры и характеристики товаров, лучше всего подходящих под его нужды, отметило УФАС в решении, опубликованном спустя неделю после заседания комиссии. Ведомство не нашло в действиях Техобеспечения нарушений контрактного законодательства, так как в описании объекта закупки не были указаны конкретная торговая марка или фирменное название товара и наименование производителя.

Таким образом, жалоба осталась без удовлетворения. Вместе с тем, УФАС перенаправило в министерство финансов материалы относительно формирования начальной максимальной цены контракта.

Алексей Кравченко заявил «Ъ» о несогласии с решением комиссии. По его мнению, назначение заседаний по жалобе на раннее утро не позволяет участвовать в заседаниях заинтересованным лицам из регионов в иных часовых поясах. По данным портала госзакупок, созванная по жалобе комиссия УФАС по Башкирии была назначена на утро 14 мая (9:00 по местному времени). Аналогичные решения по торгам в отношении медицинского оборудования, со слов господина Кравченко, УФАС принимает в Краснодарском крае, где товары закупает местный минздрав, а не сами больницы.

«Участие в аукционе единственного поставщика, который даже не стал снижать начальную цену контракта, на наш взгляд, говорит об отсутствии в процедуре конкурентной борьбы и указывает на картельный сговор», — прокомментировал заявитель «Ъ».

Управляющий коллегии адвокатов «Мингазетдинов, Могилевский и партнеры» Аскар Мингазетдинов считает верными выводы антимонопольного ведомства.

«Решение УФАС выглядит законным и достаточно обоснованным, хотя не всем доводам заявителя была дана оценка. Вероятно, недочеты, по сути, правильного решения, исправит или дополнит суд». Также он обратил внимание на данные ФАС России, свидетельствующие о подаче заявителем аналогичных жалоб в иные региональные управления ФАС, которые, впрочем, по словам господина Мингазетдинова, тоже не увенчались успехом.

Формирование технических заданий под иностранного производителя является широко распространенным явлением и одной из «наиболее острых системных проблем в сфере госзакупок медицинского оборудования», заявила «Ъ» гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш.

Шансы оспорить решение УФАС она считает не очень высокими, так как комиссия применила «стандартный и хорошо отработанный подход», поверив на слово сравнительной таблице заказчика, якобы подтверждающей соответствие товаров нескольким производителям.

«УФАС принимает позицию заказчика без глубокого технического анализа, руководствуясь формальной логикой: "сравнительная таблица есть, значит, конкуренция не ограничена". Ни состав комиссии заказчика, ни конкретные производители из этой таблицы в решении не раскрыты, что само по себе является процессуальной слабостью позиции антимонопольного органа», — объяснила госпожа Барабаш «Ъ».

Идэль Гумеров