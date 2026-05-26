Самара входит в десятку лидеров по России по средней стоимости земли под ИЖС

Самара входит в десятку лидеров по России по средней стоимости сотки земельных участков под ИЖС — 130 тыс. руб.

Среди российских регионов по средней стоимости сотки земли под ИЖС лидируют Москва и ближнее Подмосковье, где средняя стоимость сотки составляет около 620 тыс. руб.

Самая доступная стоимость участков под ИЖС в Волгограде и Омске — 91 тыс. руб. и 94 тыс. руб. за сотку соответственно.

За год цены на земельные участки больше всего выросли в Краснодаре и Казани (1415%), Москве и Московской области (12%). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антона Саукова.

