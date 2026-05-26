В Оренбуржье утвердили программу развития автомобильного туризма до 2035 года

Правительство Оренбургской области утвердило региональную программу развития автомобильного туризма до 2035 года. Документ разработан в исполнение поручения президента России Владимира Путина и согласован с федеральным планом по данному направлению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Вице-губернатор Антон Ефимов отметил, что в 2025 году регион посетили более 250 тыс. автотуристов, чья доля в общем потоке достигла 30%. Основная цель инициативы — превратить транзитные поездки в длительные визиты, чтобы гости использовали местную инфраструктуру и возвращались снова.

Реализация программы предусматривает развитие сети маршрутов, создание придорожной инфраструктуры и повышение привлекательности территории. Планируется строительство и модернизация зон сервиса, кемпингов, улучшение навигации и ремонт подъездных дорог к объектам показа. Ожидается, что к 2035 году число поездок вырастет до 420 тыс. ежегодно.

На национальном портале путешествуем.рф уже размещено пять маршрутов по Оренбужью. До 2035 года их количество увеличится до девяти, включая межрегиональные направления с Самарской областью и Республикой Башкортостан.

Андрей Сазонов