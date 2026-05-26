Глава СК запросил доклад по делу о покушении на убийство подростка в Казани
Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела о покушении на убийство 13-летнего подростка в Казани. Об этом сообщила пресс-служба СКР.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
По данным следствия, во дворе дома на улице Карима Тинчурина мужчина избил ребенка и попытался его задушить. Противоправные действия остановили прохожие, которые вызвали скорую помощь.
В Татарстане возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Подозреваемый задержан, ему предъявили обвинение, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.