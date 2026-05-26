Военных ПВО впервые включили в штаб по безопасности ЕГЭ и ОГЭ в Ленобласти

В Ленинградской области в состав штаба, отвечающего за безопасность при проведении ЕГЭ и ОГЭ, впервые вошли представители 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО. Об этом 26 мая сообщил первый заместитель председателя регионального комитета общего образования Антон Горшков во время пресс-конференции.

ПВО поможет провести ЕГЭ и ОГЭ в Ленобласти

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ ПВО поможет провести ЕГЭ и ОГЭ в Ленобласти

По его словам, решение принято с учетом текущих условий и необходимости усиления мер безопасности во время государственной итоговой аттестации. Заседание штаба с участием военных уже состоялось.

Также в регионе особое внимание уделили алгоритмам действий сотрудников пунктов проведения экзаменов и школьников в случае объявления угрозы атаки беспилотников.

Как отметил Антон Горшков, штаб утвердил соответствующие инструкции, после чего их направили во все муниципальные образования Ленинградской области для обязательного исполнения.

Матвей Николаев