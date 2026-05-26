Водители и швеи стали самыми востребованными профессиями в Карелии

В Карелии из 10 тыс. заявленных работодателями вакансий почти половина (4 тыс.) приходится на рабочие специальности. Самыми востребованными на рынке труда республики стали водители автомобилей — с начала года открыто 462 вакансии. Об этом сообщили в Управлении труда и занятости республики.

Глава ведомства Елена Фролова связала высокий спрос на персонал с подъемом экономики региона, ориентированной на добычу полезных ископаемых и лесные ресурсы

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщили в Управлении труда и занятости, на втором месте оказались швеи (281 вакансия), замыкают тройку слесари-ремонтники (130 предложений). При этом в марте водители также лидировали (246 вакансий), а швеи тогда занимали только третью строчку с 86 предложениями.

Глава ведомства Елена Фролова связала высокий спрос на персонал с подъемом экономики региона, ориентированной на добычу полезных ископаемых и лесные ресурсы. Только в промкластер Петрозаводска инвесторы вложат более 320 млн руб. — потребуются рабочие руки. Всего в ближайшие пять лет рынку труда Карелии потребуется почти 43 тыс. человек.

Карина Дроздецкая