На ПМЭФ объявят первых участников проекта «Невская дельта»

Первые компании-резиденты Инновационного научно-технологического центра «Невская дельта» представят в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов.

По его словам, новые резиденты смогут рассчитывать на налоговые льготы, а в течение ближайших пяти лет для них создадут условия для размещения и развития на территории центра.

Первая из трех площадок «Невской дельты» появится в Пушкинском районе Петербурга на территории площадью около 100 гектаров. На начальном этапе проекта, который включает подготовку технологической инфраструктуры без строительства корпусов и исследовательских центров, потребуется около 40 млрд рублей инвестиций.

Предполагается, что на площадке ИНТЦ будут разрабатываться и тестироваться технологии, созданные учеными, с последующим внедрением в промышленное производство.

Центр будет работать по нескольким ключевым направлениям, среди которых агробиотехнологии, фармацевтика, передовые нефтегазовые технологии, цифровизация интеллектуальных производств, а также создание новых материалов и изделий.

Матвей Николаев