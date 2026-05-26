Туризм меняет направления

В преддверии летнего туристического сезона спрос на международные туристические направления снизился на 20–25%, следует из данных Уральской ассоциации туризма. Внутренний туризм стал менее популярным на 10–15%. При этом заметный рост показывают такие направления, как Вьетнам, Китай, Узбекистан, внутри страны — Кавказские Минеральные Воды, Горный Алтай. По данным участников рынка, отдых за границей обойдется в среднем в 150–200 тыс. руб. на двоих, по России — в 50–250 тыс. руб.



Спад туристической активности на международных направлениях по итогам первого квартала снизился на 25%. Как заявил президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев, что спрос по итогам летнего сезона также ожидается ниже на 25%, чем в прошлом году. Многие зарубежные направления, такие как ОАЭ, Катар, Оман показали отрицательную динамику в связи с военными действиями на Ближнем Востоке. Это повлияло и на другие направления, так как города были транспортными хабами, через которые происходили перелеты на Шри-Ланку, Мальдивы. Несмотря на возможность перелета через другие хабы, например Ташкент или Пекин, эти направления также показали снижение.

Значительно снизилась популярность и классических туристических направлений — Турции и Египта. По словам Михаила Мальцева, к июлю на фоне низкого спроса по этим направлениям могут снизиться цены.

«Сложно сказать, почему так, но, может быть, негативный информационный фон не располагает к поездке»,— уточнил господин Мальцев.

При этом опрошенные «Ъ-Урал» представители туроператоров заявили о сохранении или даже росте спроса на отдых в Турции и Египте. «Несмотря на то, что на данный момент отсутствует полетная программа в Даламан, спрос на поездки в Турцию стабилен, много заявок с перелетом в Анталью»,— рассказала директор агентства «Туристико» Вероника Семина.

«Все рекорды роста бьет Вьетнам: большое количество рейсов по всей России, в том числе из Екатеринбурга, высокий сезон летом и очень адекватные цены, при этом много отелей с концепцией все включено»,— пояснила директор турфирмы «Пангея» Анастасия Ермолаева.

По словам господина Мальцева, в течение лета число рейсов во Вьетнам из российских городов может вырасти.

Президент УАТ сообщил, что среди уральцев растет спрос и на поездки в Малайзию, Узбекистан, Китай. Директор агентства «Туристико» Вероника Семина добавила, что в компании заметили рост спроса на экскурсионные туры внутри страны, такие как Пекин—Шанхай—Диснейленд в Шанхае или Пекин—Гонконг.

При этом Малайзия, несмотря на то что пользуется популярностью, остается направлением премиум-сегмента, поэтому общее число полетов по этому направлению все еще не слишком большое. Глава филиала авиакомпании Red Wings в Екатеринбурге Кристина Аксенова рассказала, что среди уральцев растет спрос на перелеты в Грузию и Казахстан.

Средний чек на отдых за границей для одного человека, по словам госпожи Ермолаевой, составляет около 100 тыс. руб. По данным «Туристико», отдых во Вьетнаме на две недели на двоих обойдется в 150–200 тыс. руб., в Египте («все включено») — 170–190 тыс. руб.

Говоря о внутреннем туризме, президент УАТ заметил, что снижения не продемонстрировали Москва, Санкт-Петербург, а также республики Северного Кавказа, за исключением Дагестана. «Дагестан немного просел весной из-за паводков, поэтому и летний спрос не сильно активный»,— прокомментировала госпожа Ермолаева.

Общее падение спроса на внутренние туристические поездки господин Мальцев оценил на уровне 10–15%.

При этом растет популярность отдыха на Горном Алтае. Заметно снизилось число поездок в Краснодар и Сочи, из-за чего в УАТ ожидают возможной корректировки цен к июлю. Кристина Аксенова добавила, что популярностью в плане перелетов у туристов пользуются Горно-Алтайск, Ставрополь и Мурманск — последнее направление авиакомпания открывает специально к летнему сезону.

Туроператоры также сообщили о незначительном снижении спроса по некоторым направлениям. «Если говорить о динамике по сравнению с прошлым сезоном, то заметно вырос интерес к поездкам по России с лечебными целями — курорты Кавказских Минеральных Вод набирают обороты. А вот спрос на Крым, Анапу и Геленджик снизился»,— сказала директор турагентства «Слетать.ру» Екатерина Аникина. По словам госпожи Ермолаевой, у туристов также пользуется спросом Сочи.

По ее данным, стоимость отдыха на одного человека по России начинается от 60 тыс. руб.

В «Слетать.ру» сообщили, что самый бюджетный вариант отдыха в Сочи стоит 50–60 тыс. руб. на двоих, в Минеральные Воды — 80–110 тыс. руб., в Крым, Анапу и Геленджик — от 95 тыс. руб. на двоих. По данным «Туристико», тур на две недели на двоих в Сочи обойдется в 120 тыс. руб., в Минеральные Воды — в 110 тыс. руб.

Анна Капустина