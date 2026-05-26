В Чебоксарах троим фигурантам назначили от 7 до 12 лет лишения свободы в колониях строгого и особого режима за похищение предпринимателя, вымогательство и разбой. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Чувашии.

В Чувашии вынесли приговор похитителям предпринимателя

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Чувашии вынесли приговор похитителям предпринимателя

Один из осужденных первые два года проведет в тюрьме. Двум осужденным также назначили ограничение свободы сроком от 1,5 до 2 лет.

По сообщению ведомства, в мае прошлого года злоумышленники организовали встречу с бизнесменом в Чебоксарах, после чего насильно посадили его в автомобиль и потребовали передать 1 млн руб. Потерпевшего избивали, угрожали ножом и вывезли в Шумерлю, где несколько часов удерживали в арендованной квартире, заперев в ванной комнате без света.

Позже похитители попытались вывезти предпринимателя за пределы Чувашии, однако во время остановки автомобиля потерпевшему удалось сбежать и обратиться в правоохранительные органы.

Кроме того, фигуранты завладели банковской картой мужчины и использовали ее для оплаты топлива.

Их признали виновными по пп. «а», «в», «г», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), пп. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство), ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Анна Кайдалова