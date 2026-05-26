Вологодчина направила 12 млрд рублей в реабилитацию и трудоустройство ветеранов СВО

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что в регионе выстроена комплексная система поддержки участников специальной военной операции, на которую с начала СВО направлено более 12 млрд рублей. Приоритетные направления — трудоустройство, медицинская помощь, социальная адаптация и спорт. Для демобилизованных действует закон о квотировании рабочих мест и персональные маршруты сопровождения.

Регион также развивает адаптивный и инклюзивный спорт

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Регион также развивает адаптивный и инклюзивный спорт

Как сообщил глава региона, персональные маршруты включают психологическую поддержку, профориентацию и помощь в адаптации к мирной жизни. Развиваются цифровые сервисы для обучения востребованным профессиям, реализуется программа «Герои Русского Севера» для подготовки управленческих кадров. В числе мер поддержки — компенсации на санаторно-курортное лечение, помощь детям в учебе и спорте.

Кирилл Конторщиков