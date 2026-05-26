Банки дали зеленый

В апреле 2026 года доля отказов по заявкам на автокредиты в России составила 76,1%, снизившись на 8,1 процентного пункта год к году. Регионы Приволжского федерального округа (ПФО) показали наименьшие доли отказов среди тридцати регионов-лидеров. Наибольшее снижение отказов год к году зафиксировано в Нижегородской области (-11,8 п.п.), Чувашии (-11,2 п.п.) и Татарстане (-10,6 п.п.). Эксперты связывают результаты ПФО со снижением ключевой ставки, высоким кредитным рейтингом заемщиков в промышленных регионах и весенней активизацией продаж.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Доля отказов по заявкам на автокредиты в России в апреле 2026 года составила 76,1%, снизившись на 8,1 процентного пункта по сравнению с апрелем 2025 года (84,2%) и на 1,7 п.п. по сравнению с мартом (77,8%), сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Показатель снижается третий месяц подряд, но по-прежнему находится на высоком уровне.

Наименьшие доли отказов среди топ-30 регионов-лидеров по количеству заявок зафиксированы в Чувашии (66,5%), Татарстане (68,7%), Нижегородской области (69,2%) и Удмуртии (69,4%). В Москве показатель составил 72,5%. Наибольшие — в Иркутской области (85,8%), Красноярском крае (84,6%) и Алтайском крае (83,7%).

Наиболее серьезная динамика сокращения отказов среди тридцати регионов год к году зафиксирована в Вологодской области (-12,6 п.п.), Санкт-Петербурге (-11,9 п.п.), Нижегородской области (-11,8 п.п.), Москве (-11,3 п.п.) и Чувашии (-11,2 п.п.). Татарстан показал снижение на 10,6 п.п., Удмуртия — на 8,3 п.п., Пермский край и Саратовская область — на 8,1 п.п., Самарская область — на 7,0 п.п., Башкортостан и Оренбургская область — на 6,5 п.п. и 6,4 п.п. соответственно.

Как отметили в НБКИ, в последние месяцы доля отказов по заявкам на автокредиты постепенно сокращается, хотя все еще остается на довольно высоком уровне — более 75%. Снижение ключевой ставки ЦБ и ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики стимулируют некоторое оживление кредитной активности. Однако банки все еще сохраняют достаточно низкий аппетит к риску и повышают требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков. По данным бюро, конкуренция банков за граждан с высоким уровнем кредитоспособности (более 750 баллов) нарастает. По заявкам таких заемщиков доля отказов составляет 53%.

Партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский связывает результаты ПФО с несколькими факторами. «В большей степени оптимизма добавило смягчение денежно-кредитной политики ЦБ. На результат не мог не повлиять больший процент заемщиков с более высоким кредитным рейтингом — ПФО традиционно является более стабильным и сильным промышленным регионом во главе с Татарстаном. Активизация продаж в весенний период — это тоже фактор. Банки и продавцы склонны идти к компромиссам с заемщиками, чем допустить, что клиент уйдет к конкурентам»,— пояснил он.

По словам эксперта, динамика продаж автомобилей летом 2026 года будет более высокой, чем годом ранее. «Если летом 2025 года ключевая ставка была 20%, то текущий показатель — 14,5%, что существенно мотивирует заходить в кредиты. Однако до пиковых значений спроса именно на автокредиты еще далеко. Рынок раскололся по интересам — велика доля тех, кто приобретает автомобили из-за рубежа или с пробегом, минуя автокредиты»,— заключил господин Жарский.

Анар Зейналов