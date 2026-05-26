Петербургский Дом книги будет работать всю ночь до конца лета

Дом книги на Невском проспекте запускает летний проект «Книжная бессонница». С 30 мая по 29 августа каждую ночь с субботы на воскресенье магазин будет работать без перерыва — с 23:00 до 9:00 утра. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

«Книжная бессонница» будет работать в ночь с субботы на воскресенье каждую неделю

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ «Книжная бессонница» будет работать в ночь с субботы на воскресенье каждую неделю

По словам господина Пиотровского, посетители смогут провести всю ночь среди книжных полок. В прошлом году подобная акция проводилась разово, но в этом сезоне она станет регулярной. Проект призван стать частью летней культурной программы города.

«Книжная бессонница» будет работать в ночь с субботы на воскресенье каждую неделю на протяжении трех летних месяцев. Первая бессонная ночь состоится уже в ближайшие выходные — 30 мая.

Карина Дроздецкая