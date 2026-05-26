Губернатор Андрей Чибис объявил о новых мерах поддержки бизнеса в Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на заседании правительства анонсировал пять новых региональных мер поддержки малого и среднего бизнеса. Среди них — двукратное увеличение лимита по микрозаймам для начинающих, запуск кредитного продукта на покупку франшизы и финансирование бесплатных экскурсий для жителей региона, сообщили в правительстве региона.

Лимит по микрозаймам для стартапов увеличен до 2 млн рублей на срок до трех лет по льготной ставке 10,9%. Введен новый продукт — целевой микрозайм на приобретение франшизы до 3 млн рублей на три года по той же ставке. Центр поддержки предпринимательства получит дополнительные средства на оплату услуг юристов и бухгалтеров для компаний, а также на квалифицированную помощь при выходе на маркетплейсы.

Кроме того, региональные туроператоры получат финансовую поддержку на организацию бесплатных экскурсий для жителей — программой планируется охватить до 5 тыс. человек.

Конторщиков Кирилл