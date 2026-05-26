Продавец торгового центра в Ульяновске спасла женщину от потери полумиллиона рублей
Начальник УМВД РФ по Ульяновской области генерал-майор полиции Максим Петрушин вручил благодарственное письмо жительнице Ульяновска Ирине Егоровой, которая спасла женщину от перевода мошенникам полумиллиона рублей, сообщила региональная полиция.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным ведомства, 11 мая продавец торгового центра Ирина Егорова обратила внимание на клиентку, которая находилась у банкомата с деньгами в руках, одновременно разговаривала по телефону и заметно нервничала. Женщина уже положила деньги в купюроприемник банкомата и готовилась совершить перевод, но Ирина Егорова сумела предотвратить мошенничество: понимая, что медлить нельзя, девушка подбежала к банкомату и успела выхватить деньги из купюроприемника. Из разговора с потерпевшей выяснилось, что та стала жертвой мошенников: в течение нескольких дней ей поступали звонки от мошенников, которые представлялись сотрудниками специальных служб и правоохранительных органов, убеждая женщину перевести свои накопления на якобы «безопасный счет». Ирина Егорова уговорила женщину прекратить разговор с мошенниками и вызвала полицейских.