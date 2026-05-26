Продавец торгового центра в Ульяновске спасла женщину от потери полумиллиона рублей

Начальник УМВД РФ по Ульяновской области генерал-майор полиции Максим Петрушин вручил благодарственное письмо жительнице Ульяновска Ирине Егоровой, которая спасла женщину от перевода мошенникам полумиллиона рублей, сообщила региональная полиция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, 11 мая продавец торгового центра Ирина Егорова обратила внимание на клиентку, которая находилась у банкомата с деньгами в руках, одновременно разговаривала по телефону и заметно нервничала. Женщина уже положила деньги в купюроприемник банкомата и готовилась совершить перевод, но Ирина Егорова сумела предотвратить мошенничество: понимая, что медлить нельзя, девушка подбежала к банкомату и успела выхватить деньги из купюроприемника. Из разговора с потерпевшей выяснилось, что та стала жертвой мошенников: в течение нескольких дней ей поступали звонки от мошенников, которые представлялись сотрудниками специальных служб и правоохранительных органов, убеждая женщину перевести свои накопления на якобы «безопасный счет». Ирина Егорова уговорила женщину прекратить разговор с мошенниками и вызвала полицейских.

Андрей Васильев, Ульяновск