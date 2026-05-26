В Башкирии арестовали обвиняемых в похищении человека

Салаватский межрайонный суд Башкирии заключил под стражу двоих жителей Дуванского района, обвиняемых в незаконном проникновении в жилище (ч. 1 ст. 139 УК РФ) и похищении человека (п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Они будут арестованы до 23 июля, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Фигуранты дела взломали оконную раму и входную дверь и незаконно проникли в дом потерпевшего против его воли. Затем они насильно вывели его на улицу, посадили в автомобиль и похитили.

Майя Иванова