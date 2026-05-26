Байкер попал в реанимацию после тройного ДТП с «Камазом» и Mercedes

Полиция Пушкинского района проводит проверку по факту утренней аварии на Московском шоссе, где столкнулись мотоцикл, легковой автомобиль и грузовик. В результате ДТП 27-летний водитель байка госпитализирован в тяжелом состоянии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мотоциклист получил тяжелые травмы

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Мотоциклист получил тяжелые травмы

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Как сообщили в МВД России по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел во вторник, 26 мая, около 8 часов утра. По предварительным данным, водитель Mercedes 1998 года рождения при развороте на пересечении с 3-м Бадаевским проездом не поделил дорогу с двигавшимся во встречном направлении мотоциклом BMW.

После удара с мотоциклом иномарка также столкнулась с грузовым автомобилем «КамАЗ». Тяжелые травмы получил именно 27-летний мотоциклист — он был экстренно доставлен в больницу. Обстоятельства происшествия уточняются.

Карина Дроздецкая