Прохожая помогла медикам Ленобласти спасти подростка после отравления седативным

В Кировском районе Ленинградской области врачи скорой помощи спасли 14-летнего подростка, отравившегося седативным препаратом. Во время оказания помощи медикам потребовалась поддержка местной жительницы, сообщили в ГБУЗ ЛО «Станция скорой медицинской помощи».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Бригада Кировской подстанции прибыла на вызов к двум подросткам на улице. Один из них выпил три флакона седативного средства, после чего его товарищ вызвал скорую помощь.

По словам врача Анастасии Луценко, подростка нашли на лавочке в тяжелом состоянии — он был бледным, находился в оглушении и с трудом открывал глаза. Медики решили срочно промыть желудок, однако у них не хватало питьевой воды.

На помощь пришла женщина, живущая неподалеку. Она быстро принесла необходимое количество воды, благодаря чему процедуру удалось провести прямо в автомобиле скорой помощи.

После того как состояние подростка стабилизировали, его доставили в Кировскую межрайонную больницу.

