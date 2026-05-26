СКР возбудил уголовное дело по факту плохого обслуживания жилого дома в Перми

СУ СКР по Пермскому краю по факту неудовлетворительного обслуживания жилого дома возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в соцсетях была размещена информация о том, что жилой дом на ул. Луначарского, 90, находится в неудовлетворительном состоянии. В подвале дома 1972 года постройки скопился мусор, в доме протекают трубы. Повышенная влажность приводит к разрушению фундамента и конструкций. Управляющая компания «Победа» на жалобы жильцов не реагирует.

Следственными органами СК России по Пермскому краю проводится комплекс мероприятий, направленный на восстановление нарушенных прав граждан. Расследование уголовного дела продолжается.