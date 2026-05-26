В жилых районах Череповца зафиксированы превышения ПДК по сероводороду

С 4 по 8 мая в городе Череповц Вологодской области зарегистрировано 34 случая превышения предельно допустимой концентрации сероводорода — максимальный показатель достигал 2,8 ПДК. Об этом говорится в данных Росгидромета, подготовленных по итогам мониторинга атмосферного воздуха.

Череповец снова попал в антирейтинг Росгидромета по загрязнению воздуха

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Также с 11 по 15 мая специалисты выявили два случая превышения нормативов по формальдегиду — до 1,1 ПДК.

Нарушения фиксировались в том числе в жилых районах, расположенных рядом с санитарно-защитной зоной ПАО «Северсталь». Информация опубликована в докладе Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, посвященном качеству воздуха в городах — участниках федерального проекта «Чистый воздух».

Майские показатели продолжают негативную динамику последних месяцев. В апреле в Череповце было зафиксировано 127 случаев превышения ПДК. Основным загрязнителем вновь стал сероводород: его концентрация поднималась до 1,8 ПДК. В марте максимальный уровень достигал 2,4 ПДК.

Матвей Николаев