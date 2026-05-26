В Калининградскую Третьяковку привезут произведения Малевича и Кандинского

Филиал Третьяковской галереи на острове Октябрьском с 12 июня запускает масштабный проект «Точка и линия». Экспозиция охватит эволюцию геометрической абстракции в России — от супрематизма начала XX века до инсталляций и видеоарта 2000-х годов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казимир Малевич. Три женские фигуры

Фото: Государственный Русский музей Казимир Малевич. Три женские фигуры

Фото: Государственный Русский музей

Как сообщили в пресс-службе музея, в шести разделах будет представлено более 150 работ. Зрители увидят не только классическую живопись и графику, но и современные формы — от фотографии до интерактивных инсталляций. Хронологически проект охватывает столетний период развития языка геометрических форм.

Ядро экспозиции составят работы звезд русского авангарда: Казимира Малевича, Любови Поповой, Наталии Гончаровой, Варвары Степановой, а также Аристарха Лентулова и Роберта Фалька. Проект продлится почти год — до 28 марта 2027 года.

Карина Дроздецкая