В Калининградскую Третьяковку привезут произведения Малевича и Кандинского
Филиал Третьяковской галереи на острове Октябрьском с 12 июня запускает масштабный проект «Точка и линия». Экспозиция охватит эволюцию геометрической абстракции в России — от супрематизма начала XX века до инсталляций и видеоарта 2000-х годов.
Казимир Малевич. Три женские фигуры
Фото: Государственный Русский музей
Как сообщили в пресс-службе музея, в шести разделах будет представлено более 150 работ. Зрители увидят не только классическую живопись и графику, но и современные формы — от фотографии до интерактивных инсталляций. Хронологически проект охватывает столетний период развития языка геометрических форм.
Ядро экспозиции составят работы звезд русского авангарда: Казимира Малевича, Любови Поповой, Наталии Гончаровой, Варвары Степановой, а также Аристарха Лентулова и Роберта Фалька. Проект продлится почти год — до 28 марта 2027 года.