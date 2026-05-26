«ВТБ продолжит расширять сеть отделений»

Процесс сокращения банковских офисов идет в России не первый год. По итогам 2025-го в стране закрылось около 1,7 тыс. отделений. Банки оптимизируют сети на фоне развития дистанционных сервисов и изменения клиентского поведения. ВТБ, вопреки рыночному тренду, продолжает расширять сеть и инвестировать в новые форматы присутствия. О том, как эта стратегия реализуется в Самарской области, — в интервью «Ъ-Волга» рассказал управляющий ВТБ в регионе — вице-президент банка Максим Папков.

— Еще совсем недавно банкам в России предрекали полный переход в онлайн. И в целом по стране, действительно, число физических отделений сокращается именно под влиянием «цифры». Как на этом фоне выглядит стратегия развития офисной сети ВТБ в Самарской области?

— Да, мы наблюдаем эту тенденцию. Однако, ВТБ планирует продолжать развивать и цифровые сервисы, и офисную сеть. Мы последовательно наращиваем свое присутствие в регионе, обновляем действующие отделения. Если говорить про Самарскую область, то за последние полтора года мы прошли большой этап трансформации. В 2025 году открыли и модернизировали шесть офисов. В 2026 году уже запустили семь отделений – новые флагманские точки в Самаре, Тольятти и Похвистнево. В общей сложности сегодня около 50% всей сети – это новые или модернизированные офисы. До конца года рассчитываем довести этот показатель примерно до 70%. Важно и то, что банк представлен во всех городах областного значения – у клиента ВТБ в любой части региона есть точка доступа к банковским услугам.

— Как розничные клиенты и бизнес реагируют на изменения в политике регулятора? Ключевая ставка постепенно снижается, падает доходность вкладов, но и кредиты становятся доступнее.

— В целом ситуация выглядит устойчиво: без резких колебаний. По итогам первого квартала 2026 года розничный портфель пассивов составил 253 млрд рублей, прибавив несколько процентов. Однако меняется его структура: клиенты стали больше вкладывать в инвестиционные продукты – их доля выросла на 13%, тогда как депозиты остались на прежнем уровне. Объем кредитного розничного портфеля значительно не изменился, он составляет 116 млрд рублей. При этом мы видим постепенное восстановление ипотечного сегмента: по итогам первых четырех месяцев года выдачи выросли на 25% в объеме и на 30% по количеству сделок. Активная клиентская база физлиц в регионе достигла 673 тыс. человек. По сути, сегодня каждый третий экономически активный житель губернии — клиент ВТБ. Это ключевой показатель нашего реального присутствия в регионе.

В сегменте малого и среднего бизнеса динамика также положительная: кредитный портфель вырос до 72,2 млрд рублей, пассивы – до 85 млрд рублей.

— Если число клиентов растет, увеличивается и число обращений в офисы. За счет чего удается удерживать эффективность сети?

— Мы не воспринимаем сеть офисов как статичную конструкцию – она постоянно «настраивается». Мы анализируем загрузку отделений, их экономику, клиентские потоки. Где-то усиливаем команды, где-то меняем формат, переезжаем в более перспективные локации. Плюс все большее значение имеет интеграция каналов: клиент может начать взаимодействие онлайн, продолжить с выездным менеджером и завершить в офисе. В результате сеть становится частью единой системы обслуживания, а не отдельной «точкой входа».

— В чем ключевая особенность флагманских офисов?

— Флагманский офис — это локация, где представлены все подразделения банка. Цель работы флагмана – сделать финансовые услуги максимально доступными, объединив все направления бизнеса в единый, быстрый процесс обслуживания. Так в самарском офисе на пересечении ул. Ново-Садовая и пр. Масленникова, а также в отделении на ул. Революционной в Тольятти консолидированы розничный, премиальный и корпоративный бизнес, а также бэк-подразделения, которые раньше находились в разных частях городов. Для клиента это означает оперативное решение вопросов – ему не нужно переходить между офисами. Для ВТБ – это более слаженная работа команд и, как следствие, более качественный сервис.

— Как развивается выездной сервис в регионе?

— Сегодня выездной сервис доступен более чем в 230 населенных пунктах Самарской области, за прошлый год мы расширили географию более чем в 2,5 раза. Этот формат уже стал привычным для клиентов, довольно большая доля продаж приходится именно на этот канал. При этом выездной сервис дополняет офисную сеть, особенно там, где классическое отделение не требуется.

— 1 мая завершилась интеграция Почта Банка. Что это изменило?

— По итогам интеграции объединенная сеть ВТБ стала крупнейшей в стране. Фактически мы перешли к модели единой распределенной инфраструктуры: сегодня клиент может получить услуги банка не только в офисе или онлайн, но и в отделениях «Почты России» по всей области. Для жителей отдаленных населенных пунктов это особенно важно. Мы существенно расширили охват наших клиентов без необходимости открывать отделения в каждой локации. При этом пользователь получает единый набор сервисов — независимо от того, обращается он в отделение банка, на почту или к выездному менеджеру.

— Какие планы по развитию сети на этот год?

— Основной фокус — завершение трансформации сети. Сейчас около половины офисов уже работает в новом формате – это комфортные и современные пространства, с электронной навигацией, новыми банкоматами, доступом к сети Wi-Fi. До конца года мы планируем довести число таких офисов до 70%. Мы продолжим открывать новые офисы и модернизировать существующие — там, где видим устойчивый клиентский поток и потенциал роста. Наша задача — не просто расширять сеть, а делать ее максимально удобной для клиентов.

— Какой вы видите роль банковских офисов в будущем?

— Офисы точно сохранятся, но это будут уже не классические отделения для проведения простых операций, они станут пространствами для решения более сложных вопросов, где важны консультация, экспертиза и доверие. Мы уже сейчас проектируем сеть, исходя из этих сценариев, и в этом смысле ее роль будет только усиливаться.

Беседовал Андрей Сазонов