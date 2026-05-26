«Россети Тюмень» направили более 5 млн рублей на повышение надежности электроснабжения югорского поселка

Энергетики выполнили капитальный ремонт силового трансформатора мощностью 6,3 МВА: провели ревизию его активной части и заменили три высоковольтных ввода. Также специалисты установили новое оборудование: радиатор системы охлаждения, газоотборное устройство и запорную арматуру. В рамках технических мероприятий использовались материалы российского производства. Кроме того, с помощью дегазационной установки были очищены 10 тонн трансформаторного масла, что позволило повысить его диэлектрические свойства. Комплекс плановых мероприятий на подстанции завершился успешными высоковольтными испытаниями.

Своевременно проведенный капитальный ремонт позволил повысить надежность электроснабжения жителей и 11 СЗО поселка Салым, включая котельные, учреждения образования и здравоохранения.

АО «Россети Тюмень»