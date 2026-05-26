Алексей Миллер встретился с руководством «Зенита» и обсудил задачи на новый сезон
Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер провел рабочую встречу с председателем правления ФК «Зенит» Константином Зыряновым и главным тренером Сергеем Семаком, сообщили в пресс-службе «Газпрома».
На встрече обсуждались итоги завершившегося чемпионского сезона, а также планы и задачи клуба в Чемпионате и Кубке России на следующий сезон. Господин Миллер поздравил руководство команды с 12-м титулом чемпионов страны.
Напомним, что ФК «Зенит» ушел в летний отпуск и возобновит тренировки 18 июня.