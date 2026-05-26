Петербург встанет в пробках из-за ПМЭФ на неделю

С 29 мая по 7 июня в Северной столице вводятся ограничения движения в связи с проведением XXIX Петербургского международного экономического форума. Власти города перекроют и сузят десятки участков в центре, а также на подъездах к аэропорту. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти города перекроют и сузят десятки участков в центре, а также на подъездах к аэропорту

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Власти города перекроют и сузят десятки участков в центре, а также на подъездах к аэропорту

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

С 31 мая по 7 июня парковка будет полностью запрещена на Невском проспекте, Малой Морской улице, Лиговском и Владимирском проспектах, набережной Мойки, Исаакиевской площади и других ключевых магистралях. Движение транспорта заблокируют на Замковой и Кленовой улицах — 3 июня, а также на участках Стартовой и Внуковской улиц с 29 мая.

Отдельные ограничения вводятся для грузового транспорта. С 00:00 2 июня до полуночи 6 июня въезд фур массой более 3,5 тонны запретят на Пулковское и Петербургское шоссе, а также на участок КАД от Ропшинского до Софийской улицы. Сужение проезжей части на «Дороге в аэропорт» начнется с 1 июня.

Подробнее ознакомиться со схемами перекрытий можно по ссылке.

Карина Дроздецкая