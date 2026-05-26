Житель Тольятти, оскорбивший русских, принес свои извинения
Житель Тольятти извинился перед всеми, кого задели его оскорбления русского народа и военнослужащих ВС РФ. Пенсионер публично заявил, что сожалеет о своем поступке.
Инцидент произошел на прошлой неделе, когда местный житель выбрасывал бытовой мусор и после сделанного замечания оскорблял русских. Видео с его высказываниями быстро распространилось по соцсетям.
После задержания правоохранителями и привлечения к административной ответственности тольяттинец принес извинения. «Я оскорбил свой народ. Приношу свои извинения. Всегда поддерживал проведение специальной военной операции»,— рассказал пенсионер.