Уфимец обвиняется в похищении человека и вымогательстве 1 млн рублей

Орджоникидзевский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело 35-летнего уфимца, обвиняемого в похищении человека (пп. «а», «в», «г», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ) и вымогательстве (пп. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в сентябре 2018 года обвиняемый вместе с тремя соучастниками в уфимском кафе «Космошоп» заставили незнакомца сесть в автомобиль. Они вывезли потерпевшего за город, в лес, требовали передать им более 1 млн руб., избили его, угрожали. Фигуранты дела записывали свои действия на видеокамеру.

Больше недели обвиняемый скрывался от следствия, но его причастность установили по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий.

Остальные фигуранты дела осуждены к длительным срокам лишения свободы.

