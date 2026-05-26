Петербург занял третье место в РФ по объемам выдачи льготной ипотеки

Санкт-Петербург занял третье место среди регионов России по объемам выданных льготных ипотечных кредитов в апреле 2026 года. Об этом сообщили в Объединенном кредитном бюро. В городе на Неве за указанный период выдали 1,37 тысячи кредитов на 10,35 млрд рублей.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«За четыре месяца 2026 года россияне оформили 146,53 тысячи ипотечных кредитов с господдержкой на общую сумму 859,45 миллиарда рублей. Среднемесячный объем выдач составил 214,86 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество льготных ипотечных кредитов выросло на 15%, объем — на 18%»,— рассказали в бюро о федеральной статистике.

Первое место за апрель заняла Москва (2,14 тысячи кредитов на 18,96 миллиарда рублей), второе — Подмосковье (1,73 тысячи кредитов на 13,91 миллиарда рублей).

Матвей Николаев