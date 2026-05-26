В Уфе на Курбан-байрам ограничат движение

27 мая в связи с празднованием Курбан-байрама в Уфе с 6:00 до 15:00 временно ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба мэрии.

Движение перекроют на участке улицы Тукаева (от улицы Цюрупы до улицы Зайнуллы Расулева), на улице Мустая Карима (от Чернышевского до Коммунистической), а также по крайней правой полосе улицы Комарова вдоль мечети «Ляля-тюльпан».

В праздничный день в центре города парковки будут бесплатными. Общественный транспорт будет работать по расписанию выходного дня.

Майя Иванова