Инфляцию чуть-чуть разогнали

Годовая инфляция в Удмуртии снизилась в апреле до 6,3%. Это на 0,75 п. п. выше, чем в среднем по РФ. Банк России объясняет такую динамику, в частности, индексацией тарифов на проезд в общественном транспорте в Удмуртии и ростом цен на сахар на 10,3% за месяц. Стоимость услуг зарубежного туризма в регионе в середине весны снизилась на 8,5%, что может быть связано со снижением потребительской активности. Моторное топливо за год в Удмуртии подорожало почти на 12%. Это следует из апрельского доклада отделения Банка России по республике.

Годовой рост цен в Удмуртии замедлился до 6,3% в апреле после 6,7% в марте, сообщили в отделении Банка России по республике. Годовая инфляция в регионе оказалась выше, чем в среднем по стране (5,6%). Отметим, что регулятор рассчитывает прирост цен с учетом сезонной корректировки.

Продовольствие

Заметнее всего за месяц снизились цены на тепличные овощи (–3%), чему способствовал сезонный фактор: с улучшением погодных условий расходы аграриев на обогрев и освещение теплиц снижаются. За год огурцы подорожали на 1,3%, до 207,6 руб. за 1 кг (по данным Удмуртстата), помидоры — на 10,3%, до 307,4 руб., сладкий перец — на 15,7%, до 353,7 руб.

«Продолжило дешеветь сливочное масло. Среди причин — рост его производства в республике. За 12 месяцев стоимость сливочного масла снизилась на 12,9%»,— говорится в сообщении. В апреле 1 кг сливочного масла стоил 965,9 руб.

Сахарный песок за месяц подорожал на 10,3%. Аналитики ЦБ связывают это со снижением запасов продукта к весне: переработка сахарной свеклы приходится на вторую половину года. За 12 месяцев сахар подорожал на 3,1%, до 68,6 руб. за 1 кг.

Отдельно отметим, что хлеб и хлебобулочные изделия за год увеличились в цене на 10,8%, до 112 руб. за 1 кг. Чай, кофе и какао — на 9,7%. В частности, натуральный кофе в зернах и молотый подорожал до 1,9 тыс. руб. за 1 кг.

В целом продовольственные товары в Удмуртии за год подорожали на 4,8%, а за месяц, напротив, подешевели на 0,07%.

Не продовольствие

«Значительнее всего повысилась стоимость печатных изданий. Типографии переносили в цены растущие затраты на производство из-за удорожания материалов (бумаги, красок). За год цены на печатные издания выросли на 14,7%»,— говорится в сообщении. В частности, упаковка офисной бумаги из 500 листов стоила в апреле 408,2 руб.

В докладе ЦБ говорится об увеличении цен на персональные компьютеры (ПК), что связано с нехваткой компонентов для электроники на мировом рынке. За месяц прирост на 0,8%. При этом за 12 месяцев ПК подешевели на 1,8%. По данным Удмуртстата, средняя цена ноутбука (переносного ПК) в апреле составляла 44,6 тыс. руб.

Банк России отмечает в апреле снижение цен на смартфоны, телевизоры и холодильники, чему способствовало укрепление рубля и охлаждение спроса в условиях высоких ставок по кредитам. В перспективе года динамика различна: смартфоны подорожали на 6,2%, до 15,6 тыс. руб. за один мобильный, телевизоры и холодильники подешевели — на 7,2% и 2,9%, до 31,1 тыс. и 39,7 тыс. руб. соответственно.

Моторное топливо за год прибавило в цене 11,8%. В частности, по данным госстатистики, в апреле бензин марки АИ-92 стоил 62,8 руб. за 1 л, АИ-95 — 67,6 руб., АИ-98 и выше — 93,3 руб. Дизельное топливо подорожало до 76,1 руб. за 1 л.

Непродовольственные товары в республике за 12 месяцев подорожали на 5,1%, за месяц — на 0,2%.

Услуги

«Существенно подешевели услуги зарубежного туризма. Благодаря укреплению рубля в апреле цены на путевки по многим зарубежным направлениям снизились (на 8,5%). При этом за год отдых за рубежом подорожал на 2%»,— говорится в сообщении. В ЦБ указывают, что эти услуги в Удмуртии за месяц подешевели сильнее, чем в среднем по стране. Регулятор допускает, что это связано с низкой потребительской активностью в республике.

По данным Удмуртстата, в середине весны поездка в Китай стоила 88,4 тыс. руб., Египет — 71,6 тыс. руб., в Турцию — 71,6 тыс. руб., в Белоруссию — 35,7 тыс. руб. По отдельным направлениям: путешествие в страны Закавказья в среднем оценивалось в 55,5 тыс. руб., в некоторые государства Средней Азии — 61,8 тыс. руб., Юго-Восточной Азии — 91,4 тыс. руб.

При этом в апреле существеннее, чем в среднем по РФ, подорожали услуги пассажирского транспорта. Это связано с индексацией тарифов на проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях. В частности, в Ижевске тариф вырос почти на 30%, до 45 руб. В целом за год услуги пассажирского транспорта в Удмуртии подорожали на 8,9%.

Кроме того, услуги в сфере образования за 12 месяцев подорожали на 13,3%, ЖКУ и аренда — на 13%, медицинские услуги — на 12,7%, услуги организаций культуры — на 10,6%.

Услуги в Удмуртии за год подорожали на 10%, за месяц, напротив, подешевели на 0,02%.

В целом по РФ годовая инфляция составила 5,6%, в ПФО — 6,4%. Цель регулятора находится вблизи 4%.

Евгений Щепелев