Художницу из Петербурга оштрафовали за попытку пронести канцелярский нож в здание суда

Мировой судья Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Наталью Себелеву за попытку проноса запрещенного предмета в здание суда. Художница пыталась пройти через рамку металлодетектора с канцелярским ножом, который использовала для заточки карандашей. Суд учел творческие заслуги художницы и назначив штраф в 1000 рублей.

Инцидент произошел 25 марта 2026 года на посту охраны здания мировых судей. Наталья Себелева не исполнила законное распоряжение приставов о предъявлении запрещенных к проносу предметов. Канцелярский нож был обнаружен при визуальном осмотре вещей.

В судебном заседании женщина пояснила, что является активным участником художественных выставок с 2010 года и привыкла носить с собой блокнот, карандаши и нож для их заточки. Суд учел многочисленные награды за участие в выставках и назначил минимальное наказание по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ.

Кирилл Конторщиков