Житель Башкирии пронес в суд наркотики в шаурме

Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов специализированного отделения Вадим Нугуманов в здании суда в Башкирии остановил 22-летнего гражданина, который пытался пронести в здание суда наркотики в шаурме, сообщает пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Башкирии.

Задержанный участвовал в процессе в качестве обвиняемого. Запрещенные вещества были упакованы в пакетики. Он заявил приставу, что «запрещенки с собой не имеется».

Но во время досмотра с помощью лучевой досмотровой установки в пакете с едой внутри шаурмы заметили свертки с неизвестным веществом. Информацию об инциденте сообщили правоохранительным органам.

Подсудимого передали прибывшим по вызову полицейским. Согласно справке об исследовании, изъятый у гражданина порошок является веществом, содержащим в своем составе производное наркотического вещества. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств (ч.1 ст. 228 УК РФ).

С начала года судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов выявили 27 единиц газового, травматического, холодного оружия и электрошоковых устройств, а также более 700 других предметов, представляющих угрозу для безопасности окружающих.

