НОВИКОМ предложил создать единый онлайн-навигатор для экспортеров

НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) выступил с предложением о создании цифрового онлайн-навигатора для экспортеров продукции особо значимых проектов. Предполагается, что сервис станет единым информационным окном для ИТ- и высокотехнологичных компаний, объединив на одной платформе требования зарубежного законодательства в сфере экспорта и меры господдержки, действующие в России. Инициатива была представлена на ЦИПР-2026.

С предложением выступил вице-президент – директор Департамента развития бизнеса банка НОВИКОМ Игорь Куржиямский на сессии ЦИПР-2026 «Экспорт особо значимых проектов индустриальных центров компетенций на рынки иностранных государств». Мероприятие прошло при участии заместителя министра промышленности и торговли РФ Василия Шпака.

По мнению представителя банка, сегодня одним из ключевых барьеров для экспорта отечественных цифровых решений остается сложность навигации по требованиям различных стран — от технического регулирования и сертификации до особенностей потребительского поведения и локального законодательства.

В связи с этим НОВИКОМ предложил создать единый цифровой онлайн-навигатор, который аккумулировал бы требования зарубежных юрисдикций для экспортеров продукции особо значимых проектов, включая ИТ-решения.

Предполагается, что в онлайн-навигаторе предприятия также смогут получить доступ к экспертизе банков по мерам финансовой господдержки. Это позволит минимизировать риски кредиторов.

Сервис позволит компаниям быстрее адаптировать продукты под зарубежные рынки, снизить издержки при выходе на экспорт и повысить конкурентоспособность российских технологий. Инициатива особенно актуальна в условиях растущего интереса к экспорту отечественных цифровых решений и формирования новых международных кооперационных цепочек.

На сессии Игорь Куржиямский также обратил внимание участников на действующие меры поддержки цифровизации промышленности. Он отметил, что деятельность по разработке и производству систем автоматизированного проектирования, цифровых двойников и решений для промышленной автоматизации уже включена в таксономию проектов технологического суверенитета. Такие инициативы могут претендовать на льготное финансирование в рамках кластерной инвестиционной платформы с марта 2026 года.

НОВИКОМ предоставляет финансирование не только заказчикам на цели внедрения цифрового производства и поставку комплектующих для создания ИТ-инфраструктуры, но и компаниям-разработчикам, выступая финансовым партнером всей цепочки промышленной кооперации.

ЦИПР-2026 — ключевая российская площадка по вопросам цифровой экономики и технологического развития. Ежегодно конференция объединяет представителей органов власти, промышленности, ИТ-компаний, науки и стартап-сообщества для обсуждения внедрения передовых технологий в стратегические отрасли экономики. Мероприятие прошло с 18 по 21 мая 2026 года в Нижнем Новгороде.

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» – входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

* ** Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

** * Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

