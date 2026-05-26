В метро Петербурга появились коллекционные жетоны к 170-летию Балтийского завода
С 26 мая в кассах всех станций метрополитена Санкт-Петербурга поступил в продажу новый коллекционный жетон в блистере, посвященный 170-летию Балтийского завода. Стоимость сувенирного жетона составляет 700 рублей. Жетоны без блистера можно приобрести только в кассах станции «Горный институт», сообщается в пресс-службе метрополитена Петербурга.
Фото: Метрополитен Петербурга
Отметим, что тираж нового жетона не раскрывается. Количество ограничено.