В метро Петербурга появились коллекционные жетоны к 170-летию Балтийского завода

С 26 мая в кассах всех станций метрополитена Санкт-Петербурга поступил в продажу новый коллекционный жетон в блистере, посвященный 170-летию Балтийского завода. Стоимость сувенирного жетона составляет 700 рублей. Жетоны без блистера можно приобрести только в кассах станции «Горный институт», сообщается в пресс-службе метрополитена Петербурга.

Фото: Метрополитен Петербурга

Отметим, что тираж нового жетона не раскрывается. Количество ограничено.

Кирилл Конторщиков

