Первая пятизвездочная гостиница в Красноярске будет рассчитана на 300 номеров

Первая пятизвездочная гостиница в Красноярске будет рассчитана более чем на 300 номеров. Объект планируется построить к 2028 году в центре города, возле острова Татышев, сообщила журналистам заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края Юлия Филатова.

По ее словам, в настоящее время идет этап проектирования гостиницы и прохождения экспертизы, который завершится в 2026 году. Согласно выписке из Росреестра, земельный участок под гостиницу до 2035 года арендует компания «Сибинвест» — инвестор строительства. Площадь территории в границах проектирования составляет 1,84 га.

В прошлом году министерство строительства и ЖКХ региона опубликовало приказ о подготовке документации по планировке территории под строительство пятизвездочного отеля. Тогда речь шла об объекте на 120 номеров.

