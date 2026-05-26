«Нельзя допустить, чтобы ИИ „завладел человечеством“»

25 мая папа Лев XIV представил энциклику Magnifuca Humanitas, в которой изложил свое видение проблемы искусственного интеллекта. Вступление столь влиятельной фигуры в такую важную и острую дискуссию стало одной из главных новостей в мире. Никто из наблюдателей не стал оспаривать сделанные понтификом заявления. Многие, однако, отметили, что сам факт его вступления в дискуссию усиливает его очевидный конфликт с президентом США Дональдом Трампом.

Папа Лев XIV

The Guardian (Лондон, Великобритания) Энциклика Льва XIV права, ставя человечество на первое место Призвав к регулированию цифровой революции и ставя во главу угла человеческое достоинство, понтифик внес свой вклад в важнейшую этическую дискуссию… В рамках презентации энциклики папы Льва выступил Кристофер Олах, атеист и соучредитель Anthropic. Компания Anthropic, резко раскритикованная господином Трампом за отказ разрешить использовать некоторые из своих инструментов для ведения войн и массовой слежки, похоже, позиционирует себя как этически приемлемое с нравственной точки зрения лицо ИИ… Ватикан, по-видимому, рассматривает такое сотрудничество как символ необходимого морального диалога. Это кажется разумным подходом, несмотря на явно некатолические заявления Anthropic о потенциально «душевных качествах» своих больших языковых моделей, известных как Claude.

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США) Папа Лев сравнивает угрозу ИИ с библейской «Вавилонской башней» Энциклику папы Льва давно ждали политики, лидеры бизнеса и представители различных религиозных групп, которые рассматривают католическую церковь, крупнейшую христианскую конфессию, как источник этических ориентиров в сфере технологической политики… Лев присоединяет свое моральное влияние к растущему недовольству влиянием ИИ. В США и за их пределами люди обеспокоены потерей рабочих мест… Тот факт, что критика исходит от первого американского папы,— это упрек в адрес технологической революции, зародившейся в США и поддержанной президентом Трампом, который обрушился на понтифика за критику войны в Иране. Акцент папы Льва на угрозах человеческому достоинству и его неприятие автономных систем вооружения ставят его в оппозицию технооптимистам, которые утверждают, что ИИ положит начало революции производительности и что США должны использовать свои достижения в военных целях раньше, чем это сделают такие соперники, как Китай.

Несколько экземпляров энциклики Magnifica humanitas

Le Monde (Париж, Франция) Своей энцикликой Лев XIV не просто объявляет, что иной мир возможен: он призывает нас построить этот иной мир Спустя 13 месяцев после начала понтификата Лев XIV подписал свою первую энциклику. Это большое событие происходит в накаленной обстановке и затрагивает очень актуальную тему: искусственный интеллект… Энциклика Magnifica Humanitas может выдержать испытание временем, если побудит нас выйти за рамки «наивного энтузиазма» и «необоснованных страхов»… Лев XIV не просто провозглашает, что «иной мир возможен»: он призывает нас построить этот иной мир, хотя и не предлагает рецепта. Он не просто обрушивается с критикой на рынок, он просит нас признать, что сегодняшний капитализм, концентрирующий богатство и власть, уже не тот, что был раньше. Здесь Лев XIV апеллирует не к чувствам, а к мысли. Мысли, которая требует от завтрашнего дня обязательств, которых сегодня не существует. Это само по себе является программой.

The Business Times (Сингапур, Сингапур) Папа Лев предупреждает: нельзя допустить, чтобы ИИ «завладел человечеством» Так открыто заявляя о необходимости защиты людей в эпоху ИИ, первый в истории американский папа, возможно, встал на путь конфронтации с президентом США Дональдом Трампом, который выступает за дерегулирование быстро развивающейся технологии ради сохранения конкурентного преимущества перед Китаем. 70-летний папа добавляет свой голос к яростным дебатам о том, насколько следует ограничивать модели ИИ, учитывая опасения, что они могут повергнуть в хаос банковскую систему, выбирать цели для военных атак и со временем заменять людей в принятии решений по широкому кругу вопросов. Публикация документа под названием Magnifica Humanitas, что в переводе с латыни означает «великолепное человечество», знаменует собой наиболее значимый поступок понтифика с тех пор, как год назад он стал главой 1,4 млрд католиков мира.

Подготовила Алена Миклашевская