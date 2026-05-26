В Новосибирске айтишника отправили в колонию на 2,5 года за хищение ПО

Советский районный суд Новосибирска назначил 2,5 года колонии общего режима и штраф в размере 500 тыс. руб. бывшему техническому директору IT-компании, который обвинялся в нарушении смежных прав (ст. 146 УК РФ) и мошенничестве в сфере компьютерной информации (ч. 4 ст. 159.6 УК РФ). После оглашения приговора его взяли под стражу, сообщила пресс-служба суда.

По материалам дела, обвиняемый, имевший доступ к серверам фирмы, похитил у компании-разработчика компьютерную программу, базу данных и веб-приложение для ее обслуживания. Кроме того, он сменил пароли и закрыл доступ к администрированию. В дальнейшем айтишник модифицировал ПО и подал заявку на его регистрацию в Федеральную службу по интеллектуальной собственности. Ущерб, причиненный IT-компании, составил 28 млн руб.

Выдвинутые против него обвинения подсудимый не признал.

