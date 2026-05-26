В Петербурге намерены отменить транспортный налог для электромобилей и газовых авто

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес в Законодательное собрание инициативу об отмене транспортного налога для автомобилей с электродвигателем и транспорта на природном газе. Льготы предлагается продлить до 2030 года, сняв ограничения по месту производства, мощности двигателя и дате регистрации. Исключение составят только дорогостоящие газовые автомобили, а также водные и воздушные суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Соответствующую инициативу внес в Законодательное собрание губернатор Александр Беглов

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Соответствующую инициативу внес в Законодательное собрание губернатор Александр Беглов

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Владельцам электромобилей больше не придется подтверждать мощность двигателя или страну происхождения машины. Для транспорта на природном газе также отменяется привязка к дате переоборудования — преференция распространится на все транспортные средства, кроме дорогостоящих.

Одновременно законопроект устанавливает новые ставки транспортного налога для отдельных категорий: для грузовых автомобилей мощностью свыше 200 л.с. — 65 рублей, свыше 250 л.с. — 85 рублей, для автобусов мощностью свыше 200 л.с. — 100 рублей.

Кирилл Конторщиков