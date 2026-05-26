Обвиняемых в мошенничестве при ремонте военного госпиталя в Перми отправили в колонию

Октябрьский суд Екатеринбурга признал виновными в мошенничестве бывшего начальника филиала Военно-строительной компании Сергея Сухова и директора «Специальных технологий строительства» Павла Кравченко и назначил им наказание в виде пяти лит лишения свободы в колонии общего режима каждому. Об этом сообщает «Ъ-Урал».

Как установило следствие, в 2022 году при выполнении государственного оборонного заказа между Минобороны России, ППК «ВСК» и ООО «Специальные технологии строительства» были заключены многомиллионные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту казарм в Свердловской области и исторического здания Пермского гарнизонного военного госпиталя.

С июля по октябрь 2022 года господа Сухов и Кравченко путем завышения стоимости выполненных работ похитили более 75 млн руб., причинив государству ущерб в особо крупном размере.

В ходе следствия оба фигуранта признали вину. Суд над ними проходил в закрытом режиме.