В Башкирии ожидаются ливни и град

27 мая в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами пройдут кратковременные дожди, местами ливни, грозы, град, сообщает Башгидрометцентр. Ветер будет южный умеренный, 10 м/с, местами шквалистое усиление до сильного — 17–22 м/с. Температура воздуха ночью — +10…+15°, днем — +18…+23°, в северо-восточных районах —+28°.

Местами по республике сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Днем на отдельных участках дорог возможно ухудшение видимости во время дождя до 500 м — 1 км.

В Уфе будет облачная погода с прояснениями. Ночью существенных осадков не ожидается. Ветер будет южный 5–10 м/с, температура воздуха — +12…+14°.

Днем могут пройти кратковременные дожди, грозы. Подует юго-западный ветер со скоростью 7–12 м/с, местами возможно шквалистое усиление ветра до 18 м/с. Температура воздуха — +24…+26°.

Майя Иванова