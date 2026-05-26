Руководство иркутской теплоснабжающей фирмы осудили за махинации на 59 млн руб.

Куйбышевский райсуд Иркутска вынес приговор членам руководства одной из теплоснабжающих организаций региона. Гендиректора, фактического руководителя компании и бухгалтера фирмы признали виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159). Подсудимым назначили от четырех до шести с половиной лет лишения свободы условно, сообщила прокуратура Иркутской области. По сведениям источников «Ъ-Сибирь», знакомых с делом, речь идет об ООО «Теплоресурс».

По версии следствия, в 2020—2021 годах гендиректор и фактический руководитель организации представили в службу по тарифам и министерство ЖКХ региона фиктивные договоры на поставку подконтрольными фирмами каменного угля в Мамско-Чуйский район. Цены в документации были указаны выше фактических на 30%, считают правоохранители.

Таким образом, компания получила незаконно субсидии в размере 43 млн руб. Полученные средства фигуранты дела присвоили себе. Кроме того, руководители организации вместе с главбухом представили ложные сведения в налоговую службу и незаконно получили из федерального бюджета возмещение в размере более 16 млн руб. По данным правоохранителей, в 2021—2022 годах фигуранты уголовного дела по аналогичной схеме также пытались похитить из бюджета РФ еще 7 млн руб.

Александра Стрелкова