В Оренбуржье огласили приговор водителю автобуса, пытавшемуся вывезти 10 кг черной икры

В Акбулакском районе суд признал виновным мужчину по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, дериватов (производных) особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (покушение на незаконное перемещение через государственную границу РФ дериватов (производных) особо ценных водных биологических ресурсов). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Как установил суд, в ноябре 2025 года подсудимый купил в Москве 10 кг черной икры. Он собирался продать ее за пределами РФ. Однако документов, подтверждающих законность происхождения товара, а также его качество и безопасность для потребителя у мужчины не было.

Подсудимый является водителем автобуса, перевозящего пассажиров по международному маршруту. Во время прохождения пограничного контроля у него обнаружили контрафактную икру и изъяли ее из незаконного оборота. Исследование подтвердило, что продукция является дериватом икры калуги, амурского осетра и их гибрида.

Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа на сумму 250 тыс. руб. Автобус стоимостью порядка 8 млн руб., используемый для совершения преступления, конфискован в доход государства.

Руфия Кутляева